Tre cambi rispetto al Torino: Italiano pensa alla Fiorentina anti-Atalanta

Sono almeno tre i cambi di formazione che Vincenzo Italiano ha in mente per la trasferta contro l’Atalanta rispetto all’ultima partita contro il Torino. Non ci sono dubbi sull’esordio di Torreira, che prenderà il posto di Pulgar. Secondo Tuttosport, rischia anche Nico Gonzalez che tornerà in Italia in extremis: al suo posto potrebbe giocare Sottil.

Al tecnico della Fiorentina piacerebbe anche far giocare Odriozola al posto di Venuti, ma una decisione in tal senso arriverà solo a ridosso della partita. Tra i pali tornerà Dragowski, che ha scontato la giornata di squalifica ed è pronto a riprendersi il posto tra i pali.