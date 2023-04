Tre giocatori importanti non sono al meglio: La valutazione delle loro condizioni alla ripresa degli allenamenti

Riprendono oggi gli allenamenti della Fiorentina, dopo il giorno libero concesso ieri dal tecnico viola, Vincenzo Italiano.

In vista della partita di giovedì sera in Coppa Italia, ovvero la semifinale di ritorno contro la Cremonese, dovranno essere valutate innanzitutto le condizioni di Josip Brekalo che non è stato nemmeno convocato per la trasferta di Monza. Ci sono però delle possibilità di recupero.

Sempre in Brianza sono stati preservati sia Nicolas Gonzalez che Jonathan Ikone. Entrambi domenica scorsa sono rimasti in panchina per tutta la partita, perché, come specificato dall’allenatore, non erano in perfette condizioni fisiche.