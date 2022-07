Tre nomi in pole per sostituire Milenkovic. Ultimo sforzo per una mezzala di valore?

La Gazzetta dello Sport si concentra anche sul mercato in entrata della Fiorentina. In difesa la situazione è ancora fluida. Milenkovic e Igor ora sono i titolari, con Quarta e Nastasic dietro, ma il serbo, cercato da Inter e altri club, potrebbe partire da un momento all’altro. E allora la società si muoverebbe per un’alternativa di peso: Acerbi e Kjaer, ma anche un profilo giovane, il 25enne Robin le Normand della Real Sociedad, vecchio pallino del d.s. Pradè.

E se arriveranno offerte interessanti per uno tra Zurkowski, Maleh o Pulgar, Commisso e soci potrebbero fare l’ultimo sforzo per una mezzala di valore. Perché non lo dicono, ma l’obiettivo è arrivare almeno in Europa League, attraverso campionato o Conference. La mini big vuol crescere. E Jovic sarà un tassello decisivo, nel bene o nel male.