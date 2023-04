Tre pedine importanti a rischio per la trasferta contro la Salernitana

Sono quattro i giocatori della Fiorentina in diffida: Ikonè, Bonaventura, Barak e Quarta. Come reso noto dalla convocazione per la partita contro la Sampdoria, Bonaventura sarà ancora out a causa dell’infortunio all’adduttore.

Gli altri tre giocatori viola questo pomeriggio contro la Sampdoria dovranno prestare particolare attenzione ai cartellini gialli, che potrebbero costare la squalifica in vista della trasferta infrasettimanale contro la Salernitana.