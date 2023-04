Tre reti nel primo tempo non bastano: la Fiorentina Femminile viene rimontata nella ripresa e capitola sul campo della Juventus

Non sono bastati tre gol rifilati alla Juventus nel primo tempo. La Fiorentina Femminile è caduta sul campo delle bianconere per 4-3, subendo una beffarda rimonta nella ripresa. La prima frazione si era infatti conclusa sul punteggio di 3-1 per le ragazze di Patrizia Panico, in gol con Catena, Zamanian e Breitner.

La rete di Girelli all’ultima occasione del primo tempo, però, ha caricato la formazione di Montemurro, che prima ha ripreso le Viola con Beerensteyn e Bonansea e poi ha completato la rimonta con la rete di Grosso. Da segnalare anche un palo delle juventine, prima di pareggiare, ma anche una traversa dell’attaccante della Fiorentina Longo che avrebbe riscritto tutta un’altra storia. Nonostante il bellissimo primo tempo, purtroppo le Viola alla fine sono state costrette a capitolare.