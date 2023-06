Tre soluzioni dal mercato per sostituire Igor

Il reparto difensivo della Fiorentina è quello che rischia una maggiore rivoluzione. Non solo per i cursori esterni. Che comunque avranno bisogno di essere puntellati per l’uscita di Venuti, con Terzic in bilico (ha richieste). Ma anche per i centrali.

Ecco che l’inserimento viola su Carlos Augusto del Monza pare andare in questa direzione. C’è anche l’interesse dell’Inter, ora più sfumato. La probabile cessione di Igor – destinazione Inghilterra – e la situazione contrattuale di Ranieri (scadenza 2024) impongono valutazioni ben precise. Un innesto dovrà essere fatto. Possibilmente di piede mancino. Isaak Hien (c’è l’Atalanta), Federico Baschirotto del Lecce e il giovane Mattia Viti (mancino) le possibili soluzioni. A meno che il mercato argentino proponga la soluzione.