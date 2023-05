Tre volte sotto e tre volte ripresi gli avversari. Dia fa a fette la retroguardia viola, ma i gigliati riescono a strappare il pari

Aggiornate costantemente la pagina col tasto f5 del vostro pc oppure refreshate la stessa cliccando sull’apposito in alto a sinistra.

Salernitana-Fiorentina 3-3 (10′ Dia, 36′ Gonzalez, 59′ Dia. 71′ Ikone, 81′ Dia, 85′ Biraghi)

Fiorentina: Terracciano, Dodò, Martinez Quarta, Igor (66′ Ranieri), Biraghi; Mandragora (66′ Duncan), Castrovilli (61′ Bonaventura), Barak (82′ Sottil), Ikone, Gonzalez, Cabral (66′ Jovic).

94′: Finisce la partita, la Fiorentina esce dall’Arechi con un 3-3 che può essere preso positivamente perché per ben tre volte la squadra di Italiano è andata sotto e per tre volte ha saputo raggiungere gli avversari.

93′: Prima della fine della gara fa a tempo a prendere l’ammonizione anche Duncan per una pedata rifilata a Coulibaly.

92′: Fuori Mazzocchi dentro Sambia per la Salernitana.

89′: Saranno tre i minuti di recupero in questo secondo tempo.

86′: Mazzocchi sfiora la traversa con una conclusione dalla distanza.

85′: GOOOOOLLLLLL!!!! Biraghi calcia la punizione che s’è guadagnato Ikone dal vertice sinistro dell’area di rigore della Salernitana. Palla calciata sul secondo palo, tocca il montante e finisce in rete.

84′: Bella giocata di Ikone che va via a due avversari e viene steso al limite dell’area da Bradaric. Ammonizione per il salernitano.

82′: Ultimo cambio effettuato da Italiano che inserisce Sottil al posto di Barak. Ora la squadra viola è a trazione anteriore nel tentativo di pareggiare.

81′: Gol per la Salernitana. Dia calcia il rigore concesso dall’arbitro, Terracciano intuisce e tocca il pallone che però finisce lo stesso in porta, 3-2.

79′: Mazzocchi servito bene, stoppa il pallone di petto e si ritrova davanti a Terracciano che lo stende, è rigore.

77′: Martinez Quarta sbaglia l’impostazione in uscita la Salernitana guadagna una punizione dalla trequarti. Palla messa verso l’area viola e viene respinta dalla retroguardia gigliata.

74′: Corner dalla destra di Biraghi, palla che rimpalla sul piede di Martinez Quarta e viene respinta d’istinto da Ochoa che poi anticipa l’argentino sulla ribattuta.

71′: GOOOOOLLLLL!!!! Grande palla filtrante di Bonaventura per Ikone che si presenta davanti ad Ochoa, lo salta facile e deposita in rete per il gol del 2-2.

67′: Sinistro di Gonzalez da posizione defilata che non centra la porta della Salernitana.

66′: Triplice cambio nelle fila gigliate con Cabral, Mandragora e Igor che lasciano il terreno di gioco rispettivamente per Jovic, Duncan e Ranieri

63′: Azione tamburellante della Fiorentina, che si conclude con un cross di Biraghi leggermente alto per la testa di Ikone.

61′: Entrano Vilhena e Kastanos per Bohinen e Maggiore. Dall’altra parte Bonaventura per Castrovilli.

59′: Gol della Salernitana. Dia riceve palla nella sua metà campo, vede che c’è una prateria nella difesa della Fiorentina, viene servito in profondità e dentro l’area, rientra sul destro con Biraghi che non lo contrasta e batte Terracciano.

55′: Fioccano i gialli, a questo turno tocca a Martinez Quarta che ferma una ripartenza della Salernitana. Il giocatore era diffidato e non ci sarà contro il Napoli nel prossimo turno di campionato.

54′: Si avvicina molto probabilmente il momento del primo cambio nella Fiorentina. Sono diversi i giocatori che ora stanno facendo riscaldamento. Tra questi, oltre al già citato Bonaventura, anche Jovic.

51′: Dodô viene steso da Botheim dopo averlo saltato nettamente. Fallo e inevitabile cartellino giallo per il giocatore della Salernitana.

50′: Mandragora riceve un corner corto e trova in area Cabral che di testa, da solo a centroarea, mette alto. Primo segnale del brasiliano.

49′: Finalmente un’ammonizione anche ai danni di un giocatore della Salernitana. Si tratta di Daniliuc che rifila una manata in volo a Gonzalez.

47′: Dalla sinistra Gonzalez decide di mettere una palla morbida per Ikone, che si ritrova a ridosso della porta della Salernitana. Palla però lenta che viene bloccata in uscita alta da Ochoa.

46′: Via alla seconda frazione di gioco con pallone in possesso per la Fiorentina. Si scalda Bonaventura a bordo campo.

45’+2′: L’arbitro fischia la fine del primo tempo, che si conclude con il punteggio di 1-1. Alla rete di Dia per la Salernitana, ha risposto la Fiorentina con Gonzalez.

45′: Gesto di stizza di Cabral. Pezzuto gli fischia fallo contro e lui calcia il pallone in tribuna: altra ammonizione in arrivo.

43′: Altra ammonizione all’indirizzo di un giocatore viola. Stavolta tocca a Castrovilli per un’entrata in ritardo sulla trequarti su Bradaric.

40′: Primo cartellino giallo della gara. Lo riceve Mandragora che rifila un calcione a Coulibaly a metà campo.

38′: Fanno festa e si fanno anche sentire i 300 coraggiosi tifosi viola arrivati a Salerno.

36′: GOOOOLLLL!!! Grande azione della Fiorentina con Dodò che arriva sulla linea di fondo e mette un bel cross per la testa di Gonzalez appostato sul secondo palo. Palla a incrociare e Ochoa battuto, 1-1!

33′: Prima, grande occasione per la Fiorentina; Ikone recupera palla sulla trequarti dopo un appoggio sbagliato da Ochoa, serve Gonzalez che da dentro l’area calcia forte, ma spara alto sopra la traversa.

31′: Buona palla sulla destra per Ikone che potrebbe mettere agevolmente un cross in area di destro, ma il francese vuol per forza ritornare sul sinistro e perde il pallone e sfuma anche l’opportunità.

29′: Partita tutt’altro che spettacolare in questa prima mezz’ora, tanti errori di impostazione e tanta confusione, da una parte e dall’altra.

26′: Calcio d’angolo che i viola però non sanno sfruttare bene. Sul prosieguo dell’azione, Mandragora manda in tribuna un traversone dalla trequarti.

25′: Azione insistita della Fiorentina, con crossi di Biraghi respinto e due tiri, uno di Gonzalez e uno di Castrovilli, ribattuti dai difensori della Salernitana.

22′: Diversi fischi di Pezzuto lasciano molto perplessi. Viene fermato Ikone per un fallo che non ha commesso. Senza contare che un paio di interventi degli avversari potevano tranquillamente valere il cartellino giallo che però è rimasto nel taschino dell’arbitro.

19′: Cross dalla sinistra di Castrovilli. Pallone alto ma Ikone ci arriva lo stesso di testa, solo che la palla finisce comodamente nelle mani di Ochoa.

17′: Dodo se la prende con Martinez Quarta perché non gli ha dato sufficiente sostegno sul pressing degli avversari. L’azione però ripartirà con un fallo laterale per i viola.

14: Cambio forzato per i padroni di casa con Gyomber che esce per infortunio. Entra in campo Daniliuc.

12′: Prova la reazione la Fiorentina, con Ikone che mette basso per Cabral, la retroguardia della Salernitana sventa il pericolo in extremis.

10′: Gol per la Salernitana. Dia viene lanciato in profondità con Igor che tenta il fuorigioco e Biraghi che invece resta staccato dalla linea. Si presenta in area, salta lo stesso Igor e batte Terracciano con un rasoterra.

8′: Scontro a centrocampo con Coulibaly che resta a terra e Pezzuto che fischia punizione e scatena le ire di Mandragora.

5′: Punizione di Biraghi, corta respinta della difesa della Salernitana, prova il tiro Gonzalez: ribattuto.

3′: Ritmi bassi in partenza, ma atmosfera calda sugli spalti.

1′: Via all’incontro, inizia Salernitana-Fiorentina

Calcio d’inizio alle ore 18:00 per Salernitana-Fiorentina, gara valida per la 33° giornata di Serie A. Gli uomini di Vincenzo Italiano vanno a caccia del bis dopo la cinquina rifilata alla Sampdoria nell’ultima partita, per dare seguito ad un buon periodo di forma. Un po’ di turnover non dovrebbe mancare neanche oggi, visti i prossimi, cruciali, impegni fra Conference League e Coppa Italia.

Per chi non sarà presente all’Arechi o non potrà comunque seguire la sfida in tv, FiorentinaNews.com vi offrirà la consueta DIRETTA TESTUALE dell’evento. Per non perdere nessun gol e nessuna azione della Fiorentina.