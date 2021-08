Tredici anni fa il primo contatto con Pjanic ma Jovetic vinse il ballottaggio. Tra suggestione e realtà, il sogno della Fiorentina

Era l’estate 2008 e la Fiorentina aveva appena ottenuto la sua prima Champions League dell’era Della Valle: si preparava quindi un mercato roboante e che tale fu, con tanti arrivi di spessore. La ricerca di un calciatore offensivo, da far sbocciare ma già di valore si era concentrata su due nomi in particolare: Miralem Pjanic e Stevan Jovetic. Il bosniaco giocava nel Metz, dopo una crescita calcistica e umana passata dal Lussemburgo e a 18 anni aveva già alle spalle una stagione da titolare in Ligue 1.

Il ballottaggio lo vinse Jovetic, come sappiamo, mentre Pjanic andò al Lione dove un anno dopo segnò anche il gol decisivo in un match con la Fiorentina nella Champions League 2009/10. La sua carriera poi ha avuto un’evoluzione anche più importante di quella di Jo-jo, frenato dai problemi fisici, in virtù dell’arretramento a regista. Allora si trattava di scommessa o quasi, oggi siamo alla suggestione perché Pjanic è un calciatore reduce da anni tra Roma, Juve e Barcellona e guadagna più di 8 milioni di euro. Un incastro difficile ma non impossibile quello per portarlo a Firenze, per quello che sarà il vero e proprio sogno viola dell’ultima settimana di mercato.