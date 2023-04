Trevisani: “Dopo Fiorentina-Juventus 4-2 la gente aveva la mia telecronaca come suoneria. Per i tifosi viola fu come vincere un trofeo”

Al podcast di Cronache di Spogliatoio, il telecronista Riccardo Trevisani ha svelato altre curiosità relative a Fiorentina-Juventus 4-2: “A ottobre di quest’anno mi aspetto che tutte le radio fiorentine mi chiameranno per ricordare quella partita, visto che sarà il decennale. Mi ricordo che furono fatte delle tazze celebrative, addirittura quando tornai a Firenze per un altra partita il tassista che mi portò allo stadio aveva come suoneria la mia telecronaca. Ho visto delle scene che raramente avevo visto in vita mia, per i tifosi viola quel 4-2 equivale alla vittoria di una Coppa Italia. Effettivamente la Fiorentina quel giorno sconfisse la Juve dopo quindici anni, e i bianconeri avevano forse una delle migliori formazioni degli ultimi vent’anni”.