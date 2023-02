Trevisani: “Il calcio non è la mentalità della Juventus. Se il tacco di Ranieri non è in fuorigioco, la Fiorentina la pareggia all’ultimo: così sei aggrappato alla speranza”

Il giornalista Riccardo Trevisani torna su Juventus-Fiorentina analizzando la sconfitta della Viola. Ne parla su Cronache di Spogliatoio, con un occhio di riguardo nei confronti dei bianconeri: “Per me il calcio è quello che propone il Napoli di Spalletti, non la mentalità in casa Juventus. Non si può scendere in campo con il costante pensiero dello «speriamo di fare 1-0», anche perché se Ranieri non mette il tacco in fuorigioco è 1-1 e la Fiorentina la pareggia all’ultimo”.

E aggiunge: “La differenza sta tutta nell’attitudine dei giocatori. In Napoli-Cremonese, Kvaratskhelia rientra da posizione impossibile e ti fa il gol del vantaggio, mentre Kean contro la Fiorentina si accontenta del calcio d’angolo e fa scorrere il pallone fuori con Chiesa solo a centro area. Sono differenze importanti”.