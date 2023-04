Trevisani: “Italiano con De Zerbi è tra i migliori allenatori della nuova generazione. L’anno scorso con Vlahovic tutta la stagione avrebbe raggiunto la Champions League”

Il giornalista Riccardo Trevisani, a Radio Bruno, ha parlato così del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: “L’allenatore conta tantissimo per un attaccante, guardate cosa sta facendo Vlahovic. Cabral è esploso leggermente in ritardo, ma Italiano è stato bravissimo. Per me con De Zerbi è il più bravo di questa nuova wave di allenatori. L’ho paragonato a Klopp e lo ribadisco, sa fare tante cose con i giocatori. Allo Spezia ha costruito una squadra in tre settimane. L’anno scorso sarebbe andato in Champions con Vlahovic fino in fondo. Quest’anno le tre competizioni lo hanno messo un po’ in difficoltà”.