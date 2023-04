Trevisani: “La Fiorentina è favorita non solo contro il Lech Poznan, ma in generale nella Conference League. La squadra di Italiano è fantastica”

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della Fiorentina e del suo percorso in Conference League a Cronache di Spogliatoio: “La Viola è favorita. Non tanto contro il Lech Poznan, dove lo è nettamente, ma è proprio la squadra migliore dell’intera competizione. Quella che sta facendo vedere Italiano è una squadra fantastica, al netto del pareggio contro lo Spezia”.

Sulle altre italiane in Europa: “Il nostro paese ha un’occasione storica, in tutte e tre le competizioni. Non capita tutti gli anni di avere un tabellone così favorevole in Champions League: un’italiana deve arrivare in finale, sarebbe ossigeno puro. Anche in Europa League, Juventus e Roma possono farcela; sono anche su due lati diversi, quindi chissà che non si incontrino in finale”.