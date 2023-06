Trevisani: “Nzola solo da ‘posto fisso’, scommetterei invece sui 15 gol di Cabral nella prossima stagione. Jovic? Sublime, vorrei vederlo insieme al brasiliano”

Riccardo Trevisani, noto giornalista e telecronista di Mediaset, è stato contattato da Radio Bruno Toscana per commentare la stagione di Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina messo in discussione per la prossima annata. Ecco il pensiero di Trevisani, anche su Nzola e Jovic:

“Nzola quando ha avuto da combattere per il posto ha sempre fatto fatica, è uno da ‘posto fisso’ per dirla alla Checco Zalone. Meglio di Cabral non ci sono tanti attaccanti che la Fiorentina possa prendere. Quest’anno si è visto il vero potenziale del brasiliano. È un po’ come all’Inter, dove criticano Dzeko perché vecchio, ma l’avete visto Lukaku?”.

E ancora: “Potrei pure scommettere che Cabral, al 100%, segnerebbe almeno 15 gol in 38, ma facciamo anche 34 partite. Ricordo pure che a Firenze si ragionava su chi dovesse giocare fra Vlahovic, Cutrone e Kouamé… In questo momento io non avrei dubbi, anche sul fatto che Jovic tecnicamente è sublime, ma non è un 9 e infatti mi piacerebbe vederlo in coppia col brasiliano. Portiere e centravanti, per me, sono gli unici ruoli che non andrebbero alternati, ma mi fido ciecamente di Italiano”.