Tridente, idee, gol e coraggio: La Fiorentina prova a giocarsela in attacco

Come intende giocarsi Iachini la partita che potrebbe decidere il suo futuro con la Fiorentina? Secondo La Repubblica, niente Callejon in panchina e niente 3-5-2. Si va verso un terzetto offensivo per cercare idee, gol e coraggio, tutte componenti che sono mancate clamorosamente nel match contro la Roma di domenica scorsa. Tridente offensivo che sarà composto da Callejon, per l’appunto, a destra, Ribery a sinistra e un centravanti che potrebbe essere Vlahovic. E’ il serbo, secondo il quotidiano già citato, ad avere le maggiori chance di impiego rispetto a Kouame e Cutrone che comunque lanciano la loro candidatura.

