Trionfo Viola contro il Parma: la Fiorentina Under 16 vola in finale Scudetto! Decisivi Maiorana e Biagioni

E’ finale! Anche per la Fiorentina Under 16. I ragazzi di Marco Capparella hanno sconfitto per 3-0 il Parma allo Stadio “Bartolozzi” di Scandicci. L’andata era finita 0-0 in terra emiliana, dunque con questa vittoria i Viola sfideranno la Roma il prossimo 26 giugno a San Benedetto del Tronto.

Il match è stato sbloccato al 30’ da Biagioni, il capitano viola che di testa ha ribadito in rete la punizione di Maiorana sulla traversa. Al 38’ Maiorana colpisce un palo clamoroso con un tiro improvviso dai 20 metri.

Nella ripresa, uno stupendo duetto Pisani-Maiorana viene chiuso dal centrocampista viola che tira trovando una deviazione in angolo di Trabucchi. Ma è al 55’ che Sturli raccoglie una respinta sugli sviluppi di un corner e spara al sette per il gol del 2-0. Infine al 62’ Atzeni apre il piattone e la spedisce all’incrocio sull’assist di Maiorana, dopo l’ennesima giocata decisiva del 9 viola. L’attaccante gigliato sulla fascia sinistra si libera di due avversari con maestria penetrando in area, per poi scaricare alla perfezione per l’accorrente Atzeni.

Entrato negli ultimi minuti di gioco anche il figlio del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, Riccardo, sotto gli occhi di Daniele Galloppa presente in tribuna. Il mister dell’under 17 è fra i candidati per il post Aquilani nella Primavera, insieme proprio a Capparella.