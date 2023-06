Trofeo Maestrelli, Barone sarà premiato come dirigente dell’anno… insieme a una vecchia conoscenza della Fiorentina

Mercoledì 28 giugno si svolgeranno le premiazioni nell’ambito dello storico e prestigioso Trofeo Maestrelli, che quest’anno vedrà protagonista anche la Fiorentina. Il premio dedicato ai dirigenti, infatti, verrà consegnato al direttore generale viola Joe Barone, in seguito alle due finali conquistate in Coppa Italia e Conference League. Premiato in questo ruolo anche Pantaleo Corvino, campione d’Italia con la Primavera del Lecce.

Premiato anche l’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, da anni impegnato nel sociale con la Fondazione dedicata a suo figlio Niccolò. L’attesissimo e prestigioso premio per il miglior allenatore europeo dell’anno verrà invece assegnato a Roberto De Zerbi, che ha portato il Brighton in Europa per la prima volta nella sua storia. Premio speciale alla carriera infine per Renzo Ulivieri, presidente degli allenatori e punto di riferimento della scuola di Coverciano.