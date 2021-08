Troppo poco tempo per trovare anche un vice-Vlahovic? Intanto un giovane attaccante si allontana dalla Fiorentina

Tra gli innesti che servirebbero alla Fiorentina c’è sicuramente un attaccante che occupi il ruolo di vice-Vlahovic. D’altronde Kokorin non appare affidabile qualora ci fosse da sostituire il serbo, oppure per affiancarlo in quelle partite dove servirà un maggiore peso offensivo. Il mercato però sta per finire e l’impressione è che se la Fiorentina farà un ultimo sforzo, sarà per regalare a Italiano un rinforzo nel ruolo di esterno d’attacco.

Non a caso, riporta TMW, uno dei giocatori accostati alla Viola nelle scorse settimane sembra ormai uscito dai radar e destinato ad altri lidi. Stiamo parlando di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo finito nel mirino del Cagliari che vorrebbe prelevarlo in prestito. Sul giocatore ci sono poi due big quali Juventus e Inter, anche se in tal caso il Sassuolo pretenderebbe se non un titolo definitivo quantomeno un prestito con obbligo di riscatto.