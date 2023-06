Trovato il sostituto, adesso l’Empoli può lasciar partire Vicario: tanti club su di lui, anche la Fiorentina

Tra i nomi più chiacchierati di questa finestra di calciomercato c’è sicuramente quello del portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario: dopo l’ultima grande stagione, in cui a suon di prestazioni è arrivato a conquistarsi in pianta stabile una maglia della Nazionale, il portiere adesso lascerà quasi sicuramente Empoli. E questa mattina la Gazzetta dello Sport ha cercato di fare chiarezza su quelle che potrebbero essere le strategie del club di Fabrizio Corsi.

Secondo il quotidiano nelle ultime ore sono arrivati ulteriori indizi sul quello che potrebbe essere il futuro del portiere classe 1996. Il forte interesse dell’Empoli per Caprile del Bari, sottintende come ormai anche lo stesso club toscano abbia di fatto scelto di rinunciare al portiere numero 13. Su di lui, nonostante i rapporti tra i club si siano momentaneamente incrinati la passata estate, è forte anche la Fiorentina di Rocco Commisso: come riportato – nonostante l’interessamento di Inter, Juventus e altri top club europei – adesso i viola potrebbero davvero fare all-in su di lui, magari inserendo nell’operazione anche delle contropartite tecniche.