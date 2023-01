Trushkov: “Per segnare gol come quelli che Kokorin segna a Cipro, non è necessario essere un ex giocatore della nazionale. In Europa si è già bruciato”

“Per segnare gol come quelli che segna a Cipro, non è necessario essere un ex giocatore della nazionale”. Il giudizio su quello che sta facendo l’attaccante di proprietà della Fiorentina, Alexandr Kokorin, con la maglia dell’Aris Limassol, è stato espresso dall’allenatore russo, Vadim Trushkov, in un’intervista a Metro.

Trushkov ha poi aggiunto: “I suoi risultati non dovrebbero essere sopravvalutati. Ma le statistiche sono statistiche, bisogna centrare la porta per fare gol, anche da un metro di distanza, e bisogna anche trasformare i rigori. Tre-quarti dei club della Serie A russa, squadre come Torpedo, Pari NN o Orenburg, potrebbero facilmente ingaggiare Kokorin“.

E ancora: “In Europa si è già bruciato, credo che si sia reso conto di quale sia il suo vero livello. Gli consiglierei di tornare in un ambiente di lingua russa, il più familiare e semplice possibile, non di rimanere all’Aris. E lui stesso, ne sono certo, prenderà in considerazione principalmente le proposte del nostro Paese”.