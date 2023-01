Tu vuò fa’ il catalano. Amrabat e la cronaca di una giornata folle

Un giocatore ha pensato bene di animare il mercato invernale della Fiorentina nel suo ultimo giorno. Il giocatore in questione è ovviamente Sofyan Amrabat e la storia che lo riguarda è davvero molto particolare, ricca di dettagli e colpi di scena.

Tutto però non è iniziato oggi, bensì nel finale della scorsa settimana, quando il suo agente lo ha offerto al club blaugrana e il nazionale marocchino si è recato in viaggio proprio a Barcellona. La sua presenza al Nou Camp per il match contro il Getafe era dunque tutt’altro che occasionale, o turistica.

Il problema, per lui ovviamente, è che il Barça si è convinto troppo tardi a fare un’offerta per acquisirlo dalla Fiorentina ed era, francamente, un’offerta irricevibile sotto tutti i punti di vista. I catalani hanno provato ad alzare anche la quota per il prestito oneroso, ma rimanendo sulla posizione di prevedere un diritto di riscatto a fine stagione e non un obbligo, fatto questo che avrebbe potuto cambiare molto la situazione.

Del resto, il Barcellona è da tempo un club che ha scarsissimi margini di manovra sul mercato ed è costantemente sotto la lente di ingrandimento della Liga.

E parliamo anche di Amrabat. Ha fatto di tutto per potersene andare, a cominciare dal non presentarsi all’allenamento della squadra. E poi messaggi sui social, telefonate con dirigenti e allenatore del Barcellona, fino ad essere escluso dai convocati per il match contro il Torino, che tra l’altro è anche molto delicato per la stagione della squadra di Italiano. Tutto in un solo giorno: davvero niente male.

Ora c’è da ricomporre un rapporto, perché c’è da andare avanti assieme fino alla fine della stagione. Come potrà Amrabat spiegare i perché di questo suo comportamento ai tifosi viola? Siamo curiosi di capirlo, anche se, molto spesso, le vicende di campo piano, piano prendono il sopravvento su tutto ed alcune prestazioni fatte bene sono più importanti di mille, inutili, parole.