Tucu-Torino, si va avanti in attesa della scadenza con i bianconeri. E la Fiorentina?

Il Torino continua a pressare Roberto Pereyra. Secondo quanto afferma Tuttosport, i contatti fra il club di Cairo e gli agenti del centrocampista argentino sono stati avviati da tempo e la pista granata ad oggi è una delle più calde per il futuro del Tucu.

Pereyra è in scadenza con l’Udinese, il suo contratto decadrà il prossimo 30 giugno, e il suo rinnovo coi bianconeri, col passare delle ore, è sempre più complicato. Sull’argentino c’era anche l’interesse della Fiorentina, che però pare essersi defilata. Ad ogni modo, non è ancora detta l’ultima parola. Nemmeno per i Viola.