Tudor esalta il suo cholito: “Tra lui e Lautaro Martinez scelgo il mio”

Nella conferenza stampa della vigilia della partita contro l’Inter, il tecnico del Verona Igor Tudor ha risposto a una domanda sull’assenza di Lautaro Martinez per squalifica. L’allenatore croato non ha avuto dubbi su come replicare, esaltando e caricando l’ex attaccante della Fiorentina. Ecco cosa ha affermato in sala stampa:

“Quanto mancherà Lautaro? Siamo contenti che non ci sia, è un giocatore fortissimo. Chi prendo tra lui e Simeone?Simeone, ovviamente. Non c’è Lautaro, ne giocherà un altro forte”.