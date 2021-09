Tudor si coccola gli ex attaccanti viola: “Simeone è strepitoso, può arrivare quasi a 20 gol. Sono contento di avere lui e Kalinic”

Il tecnico dell’Hellas Verona Igor Tudor parla così dell’ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone, ora in forza ai gialloblù, e di altri suoi compagni dopo il rocambolesco pareggio di ieri sera contro il Genoa per 3-3: “Penso che Simeone sia strepitoso, anche come ragazzo è un professionista esemplare. Venti gol sono tanta roba, ma può arrivarci vicino. Sono contento di avere Kalinic, Lasagna, Caprari, sta a loro mettermi in difficoltà”.

E sul rigore assegnato al Genoa si esprime così: “Non so come spiegarlo altrimenti. Deve tagliarsi il braccio? Corre e la colpisce con il braccio. La partita era finita. Già l’anno scorso c’erano queste polemiche, io da ex giocatore impazzisco, e non solo per questo rigore, in generale”.