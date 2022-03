Turbo Ikoné, ma che rimpianti per il palo. Il gol per sbloccarsi

Il rimpianto più grande di Fiorentina-Juventus? Tolti gli errori singoli e di reparto in occasione del gol vittoria bianconero, la risposta esatta è il palo di Jonathan Ikoné. Al termine di una bellissima azione che aveva coinvolto anche Piatek, bravo nella sponda, e Torreira, autore di un lancio perfetto, il francese ha aggirato De Sciglio rientrando sul mancino. Al momento del tiro, però, ha cercato l’incrocio dei pali e il suo tentativo è stato respinto proprio dal montante.

Contro la Juventus, Ikoné è stato tra i migliori in campo della Fiorentina. Ha corso tantissimo, toccando addirittura i 33 km/h. Dopo aver superato il periodo di ambientamento, all’ex giocatore del Lille manca solo la via del gol. La Fiorentina ne ha estremamente bisogno, anche se in carriera il francese non ha mai raggiunto la doppia cifra.