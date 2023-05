Turn over in vista per Italiano: A riposo i terzini titolari, in avanti spazio a Kouame

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sulla probabile formazione in vista del Torino. In difesa potrebbero cambiare addirittura quattro uomini su quattro. Sulle corsie esterne dovrebbero esserci Venuti a destra e Terzic a sinistra rispettivamente al posto di Dodo e Biraghi che torneranno dal primo minuto mercoledì prossimo a Roma con l’Inter. A centrocampo Duncan potrebbe trovare spazio al fianco di Mandragora che a Basilea ha giocato solo nel finale.

In più per quest’ultimo la gara sarà speciale perché è un ex della partita e vorrebbe essere protagonista in quello stadio, così come Brekalo, un altro recente granata che a Basilea dal primo minuto non è riuscito a mostrare le sue qualità, è stato sostituito nell’intervallo e spera di mettersi in mostra in campionato. Anche Kouame vuole ritagliarsi un posto dall’inizio come esterno d’attacco con Jovic terminale offensivo al posto di Cabral che tornerà dal primo minuto in Coppa Italia. Ottima chance di giocare anche per Barak che è stato decisivo a Basilea e vorrebbe ripetersi in Serie A. Da ricordare che Bonaventura è squalificato.