Tutta la gioia di Maleh: “Come inizio non c’è male! Vittoria pesantissima” FOTO

Il primo movimento di mercato dell’attuale sessione la Fiorentina lo ha concluso in uscita: Youssef Maleh ha sposato la causa del Lecce. Il classe ’98 italo-marocchino ha fatto il proprio debutto ieri sera nella vittoria pesantissima del club pugliese sulla Lazio.

Su Instagram il centrocampista mancino ha espresso tutta la gioia per il primo successo in maglia giallorossa: “Come inizio non c’è male! Atmosfera bellissima, vittoria pesantissima!”.

Maleh si è trasferito al Lecce in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Al momento la compagine salentina si trova ad appena 2 punti sotto la Fiorentina, a quota 18. Ben 9 i punti di vantaggio dalla terzultima, una posizione di notevole tranquillità quella della squadra di Sticchi Damiani che al momento acquisirebbe a titolo definitivo la mezzala gigliata.

Ecco la foto postata da Maleh: