Tutta la Serie A sul satellitare? Le diverse emittenti si accordano dopo un calo vertiginoso di spettatori

Potrebbero esserci novità molto importanti per quanto riguarda le modalità di trasmissione della Serie A. Secondo quanto riportato da MilanoFinanza.it, le emittenti Sky, TimVision e DAZN si starebbero accordando per rendere disponibili tutte le partite del campionato italiano sul decoder Sky Q, comprese quelle in esclusiva su DAZN, ovvero 7 su 10 per ogni giornata.

La Lega di A e il Garante avevano evidenziato grandi difficoltà nella trasmissione della Serie A esclusivamente via streaming e il calo di abbonamenti e spettatori è stato evidente. Adesso, vi è una spinta per chiudere l’accordo entro il 13 agosto (data d’inizio del campionato), o quantomeno per renderlo valido da settembre.