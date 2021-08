Tutta questione di testa: gli addii probabili ma molto diversi di Milenkovic e Lirola

Con un po’ di sorpresa la prima ufficiale della “nuova” Fiorentina di Vincenzo Italiano ha visto al centro della difesa i due protagonisti della scorsa stagione: Milenkovic e Pezzella. Tra i più criticati e tra i peggiori della passata stagione, soprattutto nella seconda parte del campionato, dall’addio quasi scontato ma di fatto ancora lì da titolari del ruolo e l’argentino anche con la fascia da capitano al braccio. Entrambi però restano in uscita, soprattutto il centrale serbo che la Fiorentina non vuole perdere a 0 euro. In uscita proprio come Lirola ma con situazioni ben diverse: dal francese la squadra viola ha ricevuto ben poco e ancor meno sta ricevendo a livello di comportamenti. Fino al match di Coppa Italia dove l’esterno spagnolo è stato lasciato fuori per evidenti motivi: tra i due c’è un abisso nell’approccio mentale e professionale al contesto. Di Milenkovic, Italiano sa di potersi fidare fino all’ultimo minuto, a Lirola invece sembra già aver rinunciato.