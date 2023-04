Tutte le big zoppicano nella corsa alla Champions League: occhio a un improbabile derby dell’Appennino. Fiorentina e Bologna corrono più di tutte

Fiorentina e Bologna sono tra le migliori squadre degli ultimi due mesi, in questo campionato di Serie A. La Gazzetta dello Sport, nell’analisi della corsa ai quattro posti per la prossima Champions League, considera anche viola e rossoblù, specialmente dopo i risultati negativi di ieri di Inter e Milan (che ha pareggiato proprio contro i felsinei).

Italiano e Thiago Motta, in questo momento, sono gli allenatori che corrono più di tutti e hanno un rendimento invidiabile anche per chi occupa le prime posizioni. Per la Fiorentina si presenta un ‘imprevisto’ in più, ovvero le altre due competizioni in ballo, ma nel discorso classifica servirà fare attenzione anche alle vicende giudiziarie, per capire quante squadre riceveranno penalizzazioni (oltre alla Juve, tenute d’occhio Roma e Lazio).