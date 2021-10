Tutte le rivoluzioni dello ‘tsunami’ Italiano

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di oggi c’è un approfondimento dedicato agli allenatori della gara di oggi tra Fiorentina e Napoli, ovvero Vincenzo Italiano e Luciano Spalletti.

Il tecnico viola viene definito uno tsunami per tutte le piccole rivoluzioni he ha portato nell’ambiente. Ha infatti lasciato a bocca aperta i suoi dirigenti dicendo che la rosa che aveva a disposizione gli piaceva, e non a caso giocano più o meno gli stessi del campionato scorso. Poi ha conquistato i calciatori uno per uno. Ha convinto Vlahovic a non andarsene almeno per un anno, Milenkovic a rinnovare, Saponara a non chiedere di andar via in prestito e Callejon di non accettare il corteggiamento di Sarri alla Lazio.