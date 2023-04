Tutte le strade per evitare il trasloco della Fiorentina durante i lavori del Franchi. Le novità e il cambio di rotta annunciato da Nardella

Tutti al lavoro per far restare la Fiorentina a Firenze (o in area metropolitana) durante il restyling del Franchi. Il cambio di rotta rispetto alle scorse settimane c’è stato. E ci sono novità in proposito.

Quella principale è che i tecnici, come ha spiegato il sindaco Dario Nardella, sono al lavoro per trovare soluzioni alternative al trasloco. Un discorso che possiamo fare per le stagioni 2024/25 e 2025/26. Questo vorrebbe dire ridurre al minimo il numero di gare giocate lontano dal Franchi, facendo coesistere pubblico e cantieri.

Le alternative per non dover andare fuori Firenze (e provincia) sono lo stadio Castellani di Empoli e l’impianto della Scuola dei Marescialli. Su quest’ultimo, suggerito dal presidente della Regione, Eugenio Giani, è però bene essere chiari: c’è il bisogno di fare dei lavori e anche consistenti per adeguarlo agli standard della Serie A e questi lavori costano. Chi si occuperebbe delle spese da sostenere? Un interrogativo non da poco, visti i tempi.