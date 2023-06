Tutte le strade portano in Spagna. Ecco come la Fiorentina potrebbe finanziare gran parte del proprio mercato

Partiamo da una considerazione: vedere Sofyan Amrabat vestire nuovamente la maglia della Fiorentina all’inizio della prossima stagione sarebbe semplicemente un miracolo.

Fosse stato per lui non ci sarebbe rimasto nemmeno nella seconda fase di questa stagione. In questo senso vi ricordate la ‘fuga’ in Spagna e l’accordo già raggiunto con il Barcellona?

Tutte le strade portano nuovamente lì, verso la penisola iberica, ma il Barça, con il quale c’è sempre stato un feeling corrisposto ha sempre lo stesso problema: i soldi. Quelli che servono, e non sono pochi, per acquistare il cartellino del centrocampista.

E allora, se proprio Spagna deve essere, ecco che incontro ad Amrabat e al suo entourage potrebbe venire l’Atletico Madrid. Il nazionale marocchino sarebbe perfetto come caratteristiche in una squadra allenata da Diego Simeone, che però non ha ancora sciolto il nodo della sua possibile permanenza coi Colchoneros. Quindi un po’ da aspettare ci sarà, non sarà una situazione che si risolverà nel giro di pochissimi giorni.

Comunque la cessione dell’ex Verona potrebbe essere importante per finanziare gran parte del mercato viola, anche perché si parte da una valutazione di 30-35 milioni di euro per un giocatore che, agli ultimi Mondiali e nella seconda parte della stagione, ha fornito un rendimento ottimo, per non dire eccellente (specialmente in Qatar).