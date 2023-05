Tutte vittorie per Fiorentina e Napoli col prossimo arbitro. Il rigore concesso ai viola e quello agli azzurri

La partita tra Napoli e Fiorentina, in programma domenica prossima alle ore 18, sarà diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

C’è un solo precedente che lo lega ai colori viola ed è un precedente positivo, perché fa riferimento ad una vittoria: Spezia-Fiorentina 1-2, 25esima giornata dello scorso campionato. In quell’occasione diede un calcio di rigore ai gigliati, però sbagliato da Piatek.

Bilancio positivo anche con il Napoli, ovvero due vittorie su due direzioni di gara.

Il suo score complessivo nelle direzioni del massimo campionato è: 7 vittorie squadre di casa, 7 pareggi, 4 vittorie di squadre in trasferta. Quest’anno c’è lo zero alla voce espulsioni, mentre ha concesso 4 rigori in otto partite (uno di questi fischiato proprio al Napoli, nel 4-0 contro il Torino).