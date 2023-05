Tutti a caccia dei (pochi) biglietti per la finale a Praga tra Fiorentina e West Ham: la situazione

Subito appena dopo il fischio finale di Basilea-Fiorentina, con il gol del 1-3 di Barak che ha consegnato la finale di Conference League alla squadra di Italiano, tanti tifosi gigliati hanno chiesto informazioni sui biglietti per l’atto finale della competizione che si terrà a Praga il 7 giugno.

I biglietti della finale di Conference League sono stati messi ufficialmente in vendita sul sito della UEFA già venerdì 21 aprile fino a venerdì 28 aprile alle ore 14.00. In questa fase, qualsiasi tifoso si poteva iscrivere al sito, richiedendo i biglietti per l’estrazione. Ci sarà infatti un sorteggio tra i tifosi neutrali (tra cui anche quelli della Fiorentina) per decidere chi avrà diritto a questi tagliandi. Questi saranno 3mila biglietti.

5mila biglietti invece saranno destinati alla Fiorentina, 5mila al West Ham. Le società gestiranno direttamente i biglietti attraverso i vari club. I biglietti rimanenti sono destinati alla struttura organizzativa locale, alla UEFA, alle federazioni nazionali affiliate alla UEFA, ai partner commerciali e alle emittenti televisive.

Queste le categorie di prezzo dei biglietti:

Categoria 1: 125 euro

Categoria 2: 85 euro

Categoria 3: 45 euro

Categoria 4: 25 euro

Persone con disabilità + accompagnatore; 25euro

Per trovare i biglietti della finale, dunque, bisognerà affidarsi o ai vari viola club, oppure alla fortuna (per chi ha preso parte all’estrazione).