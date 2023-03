Tutti a disposizione di Italiano, tranne Terzic: sarà valutato nei prossimi giorni, lontana la convocazione per il Milan. Milenkovic e Sottil…

Novità sulla situazione della Fiorentina, dal ‘Centro Sportivo Davide Astori’, riportate da Radio Bruno Toscana. Finalmente, tutti i calciatori sono a disposizione di mister Vincenzo Italiano per la sfida contro il Milan, tranne Aleksa Terzic. Il serbo ha rimediato un problema all’adduttore a Verona ed è stato costretto a uscire. Il terzino sarà rivalutato nei prossimi giorni: non sono stati ancora effettuati esami.

Recuperato (quasi) del tutto, invece, Nikola Milenkovic, che si è messo in luce come uno dei più carichi dell’allenamento odierno. Aumentano, intanto, le possibilità di vedere in campo Riccardo Sottil, anche solo per una manciata di minuti contro i rossoneri.