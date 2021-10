Tutti i nomi accostati alla Fiorentina per l’estate: c’è Belotti, ma anche due piste estere

Se non lo avrà fatto, sicuramente a giugno Dusan Vlahovic lascerà la Fiorentina portando in dote una cifra sufficiente per trovare almeno un sostituto all’altezza. Andrea Belotti si avvicina alla scadenza del contratto con il Torino e potrebbe rappresentare un affare per il club di Rocco Commisso, che ci aveva già pensato con Beppe Iachini in panchina.

Altro nome che piace, secondo quanto riportato da La Nazione, è quello di Luka Jovic: il serbo, pagato 65 milioni di euro dal Real nel 2019, non sta trovando spazio a Madrid e il buon rapporto tra le due società potrebbe fare la differenza. Da seguire la pista che porta a Arthur Cabral del Basilea, autore di undici gol in otto partite in questo inizio di stagione.