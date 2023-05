Siamo nel momento clou della stagione. Per la Fiorentina stanno arrivando le partite che contano davvero e la tifoseria viola sta rispondendo all’appello.

C’è grande richiesta di biglietti per la semifinale d’andata di Conference League che i viola giocheranno contro il Basilea. Sicuramente verrà passata quota trentamila presenze e visto il ritmo di vendita dei tagliandi è lecito sperare che si possa arrivare anche più su.

Intanto cresce l’attesa anche per la finale di Coppa Italia che si disputerà a Roma contro l’Inter il 24 maggio. Un appuntamento sentitissimo per il quale i viola club stanno organizzando trasferte e stanno cercando anche di reperire pullman, impresa certo non facile.

Tutti in fila per la Fiorentina, anche i sostenitori sentono questo momento e hanno tutta l’intenzione di dare il loro supporto alla squadra.