Tutti pazzi per Lucca: ecco come la Fiorentina potrebbe superare la concorrenza

L’inizio di stagione di Lorenzo Lucca è stato assolutamente strabiliante: sei gol in sette partite, che hanno permesso al Pisa di issarsi in testa alla classifica di Serie B. Sull’attaccante classe 2000, convocato in Under 21, ci sarebbero già l’occhi di diverse squadre del campionato italiano.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, per acquistare Lucca serviranno almeno dieci milioni di euro. Il giocatore piace Inter, Milan e Atalanta: sullo sfondo c’è anche la Juventus, con i bianconeri che mantengono le antenne dritte grazie agli ottimi rapporti con la dirigenza del Pisa (il direttore sportivo è Claudio Chiellini, il fratello di Giorgio).

Presto, anche la Fiorentina potrebbe interessarsi a Lucca e superare la concorrenza in caso di cessione di Vlahovic. Dovendo acquistare un centravanti titolare a gennaio o al massimo in estate, il club di Commisso potrebbe passare in vantaggio sulle altre squadre.