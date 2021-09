Tutti…tranne quattro!

21 giocatori utilizzati in sole tre giornate di campionato. Se diamo uno sguardo alla rosa della prima squadra della Fiorentina, ci accorgiamo che il nuovo allenatore, Italiano, ha dato spazio e minutaggio (in forma diversa ovviamente) all’84% dei calciatori che ha a disposizione.

Un dato che fa capire essenzialmente una cosa: tutti (o quasi) stanno avendo la chance per mettersi in mostra e far capire a tecnico e dirigenti di potersi meritare la maglia viola. Si va in controtendenza rispetto alle precedenti e stagioni e, di questo passo, presto si potrebbe arrivare alla totalità della rosa impiegata.

Certo questo discorso con tutta probabilità non varrà per Rosati, perché le chance che un terzo portiere possa giocare anche un solo minuto in un’annata sono ridotte al lumicino, ma per gli altri…

Ecco, Rosati a parte, sono altri tre i giocatori viola a non essere scesi minimamente in campo. Si parte con l’esterno sinistro Terzic, eclissato totalmente dal capitano Biraghi. Poi Nastasic: il centrale serbo alla prima non c’era ancora in rosa, mentre nelle altre due gare giocate dai gigliati è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. Tra l’altro non era neanche ritornato in perfette condizioni dalla trasferta con la propria nazionale. Infine c’è lui, l’ormai famoso Kokorin che ha avuto diversi problemi di inserimento e che adesso è finito per essere accoppiato con la stella di questa squadra: Vlahovic. Per il russo è presumibile pensare che questi tempi cupi potrebbero continuare, nonostante il suo ingaggio era e resti uno dei top, roba da podio in questa Fiorentina.