“Tutti utili e qualcuno indispensabile”: il motto di Italiano che sta dando i suoi frutti

Quel concetto “tutti utili e qualcuno indispensabile” che rappresenta la filosofia del tecnico Vincenzo Italiano, dopo cinque gare di campionato, sta iniziando a mostrare effetti concreti sul cammino della Fiorentina, sia guardando la classifica che sotto il profilo mentale.

La Repubblica di oggi come precisa come il primo obiettivo del tecnico era ridare un’identità alla squadra, qualcosa che è riuscita vista la compattezza con cui ha lottato, convinto e sorpreso finora. Se torniamo alla fine del campionato scorso, si parlava di una Fiorentina sfaldata, che non fa gruppo, con vari problemi all’interno. Tutto adesso è diverso. La squadra sembra molto unita e intenzionata di portare a casa delle soddisfazioni. E anche oggi, alla Dacia Arena contro l’Udinese, i viola non dovranno essere da meno nel rendere orgogliosi i tifosi.