Tutto facile per le ragazze di Panico contro il Verona: partita già instradata all’intervallo

Finisce in vantaggio per tre reti a zero il primo tempo della Fiorentina Femminile contro il Verona in Coppa Italia. A sbloccare le marcature, dopo qualche timido approccio delle padroni di casa, è stata Kajan che con un bel diagonale ha trafitto, con l’ausilio del palo, l’estremo difensore gialloblù.

Raddoppio che porta la firma di Severini, al 19′, con un’incornata vincente, e tris grazie a Johansdottir che batte all’ultimo minuto disponibile il portiere delle veronesi. 3-0 all’intervallo e risultato, con conseguente superamento del girone, in tasca. Con i tre punti, infatti, le ragazze di Panico andrebbero a quota 6, scavalcando proprio il Verona e qualificandosi aritmeticamente per la fase successiva.