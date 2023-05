Tutto nelle mani (e nei piedi) di Cabral? La risposta rassicurante del brasiliano, in attesa dei compagni

C’è molta attenzione su Arthur Cabral sulle pagine de Il Tirreno, in particolare per lo scarno apporto di un po’ tutto il reparto offensivo: il brasiliano però in questa seconda parte di stagione ha rappresentato una delle poche certezze e anche giovedì la sua risposta è stata tutto sommato rassicurante. Niente di strabiliante sia chiaro ma una firma puntuale e rassicurante sotto porta, nell’unica occasione avuta: un po’ quanto si chiede al centravanti classico.

I suoi numeri ora dicono 16 reti stagionali, sommando tutte le competizioni: non è un caso che Italiano l’abbia eletto a suo titolare con una certa decisione, ‘scontentando’ il suo rivale Jovic. Turn over a parte, è soprattutto dai suoi piedi che dipende l’esito definitivo della stagione della Fiorentina.