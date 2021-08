Tutto pronto anche per Zappacosta: ecco la formula e quanto pagherà la Fiorentina al Chelsea

Dovrebbe essere lunedì la giornata di Davide Zappacosta, pronto a prendere il posto di Lirola sulla fascia destra viola: il classe ’92 era tornato al Chelsea dopo un’ottima stagione in prestito al Genoa. I Blues hanno esteso il suo contratto fino al 2023 per poterlo girare nuovamente in prestito alla Fiorentina, che secondo gianlucadimarzio.com pagherà 1 milione per averlo in questa stagione, con diritto di riscatto poi fissato a quota 10 milioni.