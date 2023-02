Tuttosport: È una Fiorentina… ultracarica

A pagina 2, nell’edizione odierna di Tuttosport, troviamo: “Chiesa con Di Maria per esaltare Vlahovic. Juve pronta al cambio”. Sulla Viola, invece: “È una Fiorentina… ultracarica”. Sottotitolo: “Il tecnico ritrova Castrovilli, ma perde Barak per una gastroenterite. Incontro tra la squadra e i tifosi, che non saranno a Torino. Italiano: «Sappiamo quanto conta per loro, saremo affamati».

C’è anche un trafiletto dedicato alle statistiche, che per la Fiorentina non fanno ben sperare: “La Juventus in trasferta è un vero e proprio tabù per i viola: una sola vittoria (0-3 il 22 dicembre 2020 con Cesare Prandelli in panchina) e ben 10 ko nelle ultime 11 sfide allo Stadium”.