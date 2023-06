Tuttosport: Fiorentina scatenata, Zaniolo e Vicario

I viola trovano spazio a pagina 22 dell’edizione odierna di Tuttosport. Presente un articolo sul mercato, intitolato: “La Fiorentina è scatenata: punta Zaniolo e Vicario“. Nell’occhiello: “Il Galatasaray ha fissato una clausola da 35 milioni: i viola parlano con l’entourage del centrocampista”.

Articolo che inizia così: “È la Fiorentina che movimenta il mercato d’inizio settimana. Il club di Commisso ha fatto un sondaggio per Zaniolo, che vuole tornare in Italia. Per ora c’è stato solo un contatto con l’entourage del giocatore, ma bisognerà parlare con il Galatasaray che quando lo acquistò fissò la clausola a 35 milioni di euro”.