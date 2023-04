Tuttosport: Italiano dribbla il futuro

Su Tuttosport oggi in edicola, presente un articolo sui viola, pubblicato a pagina 16 e intitolato: “Italiano dribbla il futuro “C’è solo la Fiorentina“. Sottotitolo con altre dichiarazioni: “La testa è proiettata alle sfide che ci aspettano. É un bel periodo, cresciuti entusiasmo e autostima”.

Articolo che inizia così: “Io all’Inter? In questo momento sono concentrato solo sulle sfide che aspettano me e la squadra. La mia testa è esclusivamente proiettata su questo, altri discorsi in questo momento preferisco non affrontarli. Non penso ad altro che ai prossimi impegni”. Vincenzo Italiano dribbla così le voci che lo vorrebbero fra i candidati per la panchina nerazzurra”.