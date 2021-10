Tuttosport: La Juventus piomba su Vlahovic

Nella prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport si parla anche di Fiorentina in prima pagina: “Asta bomber”. Sommario: “La Juve deve decidere se riscattare Morata per 35 milioni, ma con Liverpool, Atletico e Bayern Monaco piomba su Vlahovic in rotta con la Viola. City su Haaland, Real sicuro di avere Mbappé però la mamma tratta il rinnovo con il Psg”. A pagina 8 si legge: “La Juve si invita al ballo dei bomber”. Sommario: “Sarà la calda estate di Mbappé e Haaland. E parte un maxi giro”.

In taglio basso: “La Juve per Vlahovic va fino alla fine e decide su Morata”. Sommario: “Il serbo ha rotto con la Fiorentina, che può cederlo: i bianconeri proveranno a prenderlo, nonostante la concorrenza di molti club. Gabriel Jesus resta un’ipotesi e c’è da sciogliere il nodo Alvaro con l’Atletico”.