Udinese e Monza si inseguono e poi si annullano, restando alle spalle della Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un pari apre la giornata pre pasquale di Serie A ed è quello della Dacia Arena tra Udinese e Monza. Apre le marcature per i padroni di casa al 18′ Lovric, il quale lanciato verso la porta conclude di potenza per l’1-0. Nella ripresa i friulani si fanno poi rimontare in meno di dieci minuti: al 48′ pareggia Colpani, mentre al 56′ raddoppia Rovella su invenzione di Sensi. Il forcing dei friulani porta i frutti proprio al 90′ grazie al rigore trasformato da Beto, che fissa il punteggio sul 2-2.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 74, Lazio 55, Milan 52, Inter 51, Roma 50, Atalanta 48, Juventus 44, Fiorentina 40, Bologna 40, Udinese 39, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 25, Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.