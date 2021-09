Udinese-Fiorentina e quei rimpianti per De Paul

Dopo due anni di contatti e appuntamenti più o meno segreti, dall’estate del 2020 tra Fiorentina e Udinese è calma piatta in sede di mercato. L’ultima volta in cui le due società si sono incrociate risale alle operazioni durante l’anno del Covid-19, quando il club di Rocco Commisso tentò per l’ultima volta l’assalto a Rodrigo De Paul.

L’argentino è stato cercato a lungo dalla Fiorentina, forte anche del ritorno in riva all’Arno di Daniele Pradè che era reduce da un’esperienza dirigenziale proprio a Udine. Fredda la risposta dei friulani: quaranta milioni di euro, prendere o lasciare. La Viola ha fatto dietrofront e in quest’estate è stato l’Atletico Madrid ad accontentare l’Udinese. A riportarlo è La Nazione.