Udinese-Fiorentina: segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Alle 18:30 la Fiorentina scenderà in campo alla Dacia Arena per sfidare l’Udinese nella 4a giornata di Serie A. La squadra di Italiano, dopo tre 0-0 consecutivi tra campionato e coppa, vuole ritrovare la vittoria per continuare la striscia di risultati utili consecutivi che dura da inizio stagione. Diversi assenti tra le fila viola, che costringeranno il mister gigliato a scelte obbligate. Come al solito Fiorentinanews.com vi offre la possibilità di seguire la diretta testuale sul sito, con prepartita, postpartita con le voci dei protagonisti e le pagelle.

